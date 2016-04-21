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Yaşam

Otomobil sayısı önümüzdeki 25 yılda ikiye katlanacak

Türkiye’deki kayıtlı araç sayısı 20 milyonu buldu

21 Nisan 2016 17:24

Bernstein tarafından yayımlanan bir rapora göre 2040 yılına kadar dünya üzerindeki otomobil sayısı ikiye katlanacak. 2015 yılında dünya üzerindeki otomobil sayısı 1.1 milyar olarak hesaplandı. Bu rakamın 2025 yılında 1.5 milyara, 2040 yılında ise 2 milyara ulaşması bekleniyor.

Hürriyet’in haberine göre, dünya ticaretinde önemli bir görev üstlenen kamyonların sayısı ise 2015 yılında 377 milyon olarak belirlendi. Bu rakamın 2025 yılında 507 milyona 2040 yılında ise 790 milyona çıkması bekleniyor. Havayollarında ise kilometre başına kârın 2015 yılında 9 trilyon RPK, 2025 yılında 12 trilyon RPK, 2040 yılında ise 20 trilyon RPK olacak.

 

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