Otomobil satışlarına ‘kur’ dopingi; “Ay sonunda yeni bir satış rekoru kırılabilir”

Kurdaki düşüş otomobil satışlarını hareketlendirdi. Markalar, kur avantajını kampanyalara yansıttı. Aracın alım maliyetinin aşağı çekilmesi, tüketici talebine de olumlu yansırken, sektör temsilcileri ay sonunda 60 bin adetlik rekor satış umudu taşıyor.

Döviz kurunda ocak ayından bu yana yüzde 5’in üzerinde düşüş yaşanması, otomobil satışlarını hareketlendirdi. Markalar, kurdaki düşüşü liste fiyatına olmasa da kampanyalara yansıttı. Özellikle finansman kampanyalarının pazara olumlu yansıdığını ifade eden sektör temsilcileri ay sonunda yeni bir satış rekoru kırılabileceğinin sinyallerini verdi.

Sektör temsilcileri, kurdaki düşüşün otomotiv piyasasına yansımasını Dünya gazetesinden Aysel Yücel’e değerlendirdi. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürdüklerini açıklayarak, “Şubatta, ocak ayına göre biraz daha hareketlilik var. Kurdaki gevşemeyi yansıtmak amacıyla 10 Şubat'ta ilave kampanya açıkladık. Örneğin; Tucson modelimizde 37 bin TL'ye varan indirim yapıyoruz. Ayrıca, 0 faiz avantajımız da var. Böylece kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürüyoruz” dedi. Berkel, ay sonunda satışların 55-60 bin adetlere ulaşmasını beklediklerini söyledi.

“Satışlar ocağı geçecek”

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, düşen kurlarla beraber kampanyaların arttığına ve bu sayede müşterilerin alım maliyetlerinin aşağıya çekildiğine değinerek, şubat ayına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Sektör 2021’e hızlı bir giriş yaptı. Bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artış gösteren satışlar 2021 için yapılan yüksek tahminleri destekler bir ortam yarattı. Ama yine de temkinli olmamızı gerektiren şartlar da önümüzde duruyor. Şubat ayı satışlarının, iki ayın sezonsal farklılığı kadar artmayacağını düşünüyorum. Ama yine de sektör ocak ayına göre daha yüksek bir satışa ulaşacak. Bunun en büyük destekçisi ise düşen kurlarla beraber artan kampanyalar olacak. Bu kampanyalar haliyle müşterilerin alım maliyetlerini bir miktar aşağıya çekecek.”

“Kampanyalar etkili oldu”

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, güçlü finansman kampanyaları ile satışların hareketlendiğini vurgulayarak, “Ocakta belli bir ivmelenme vardı, şubat ayı da buna paralel olarak devam ediyor. Faizlerin artmasıyla birlikte finansman kampanyaları öne çıkmaya başladı. Biz de müşterilerimizin karşısına çok güçlü bir finansman kampanyası ile çıkıyoruz ve bu satışlarımıza da yansıyor. Kur düşüşünün avantajını otomobillerimizi daha ulaşılabilir kılmak için finansman kampanyalarımızı güçlendirerek kullanıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz daha avantajlı şartlarda modellerimize sahip olabiliyorlar. Geçtiğimiz ay bir stok problemi yaşadık ancak bu ay böyle bir sorunumuz yok. Showroom’larımızda tüm modellerimiz mevcut” diye konuştu. Citroen ay sonunda yaklaşık 50 bin adetlik pazar öngörüyor.