Otomobil satışları ocakta yüzde 61 arttı; ihracat ise daraldı

Otomobil satışları, kredilerdeki daralmaya rağmen tam gaz sürdü. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı verilere göre Ocak ayında otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 61 büyüyerek 45 bin 230 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocakta otomobil pazarı yüzde 61 büyüyerek 35 bin 358 adetlik satış rakamına ulaştı.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2021 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 33, otomobil pazarı yüzde 51 artarken; hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 14 oranlarında düşüş gösterdi. Ocak’ta otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 34 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Otomotiv üretimi geriledi

Ocakta otomotiv üretimi ise yüzde 3 azaldı. Üretim azalmasında ihracattaki yüzde 14 düşüş etkili oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.

İhracat azalıyor

Ocak ayında otomotiv ihracatı 2020 yılının aynı ayına göre adet bazında yüzde 14 azalarak 77 bin 569 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 48 bin 50 adet oldu.