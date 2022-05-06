Otomobil satışları nisan ayında azaldı

2022 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45.564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14.471 adet oldu.

Açıklama şu şekilde: "2022 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 18,5 oranında azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azalarak 212.085 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azalarak 162.398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,2 azalarak 49.687 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Nisan ayında yüzde 2,4 ve otomobil pazarı yüzde 5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 oranında arttı.

2022 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 azalarak 60.035 adet oldu.

2022 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45.564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14.471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı."