-Otomobil satışında yedinciyiz İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2011 Ağustos ayında 7. sırada yer aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2011 yılı Ağustos ayında, 2010 yılı Ağustos ayına göre yüzde 7,8 arttı ve 787 bin 435 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılı Şubat ayında ve Mayıs ayında da artış gösteren Avrupa otomobil pazarı, Ağustos ayında yine büyüme gösterdi. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2011 Ağustos ayında geçen senenin aynı ayına göre en sert düşüş yüzde 35,6 ile İrlanda'da gerçekleşirken, ardından yüzde 31,9 ile Portekiz ve yüzde 4,1 ile Polonya'da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Slovenya, Danimarka ve Slovakya yer aldı. 2011 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda yüzde 193,1, Estonya yüzde 85,8 ve Litvanya yüzde 72,4 oranıyla yer aldı. Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2011 Ağustos ayında 7. sırada yer alırken, 2011 Ocak-Ağustos döneminde 8. sırada kalarak bir önceki dönem ile aynı sıralamada yer aldı. Aylık olarak ise Ağustos 2010'a göre Ağustos 2011'de Türkiye satışlar yüzde 7,9 geriledi. 2010'un aynı ayında toplam 42 bin 222 adet otomobil satılırken bu yılın ağustos ayında rakam 38 bin 875 geriledi.