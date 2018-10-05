Otomobil satın almak isterken, gasbedildi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 115 bin TL\'ye anlaştığı otomobili satın almak isteyen G.M.\'nin parası, polis yeleği giyen kişilerce yüzüne göz yaşartıcı sprey sıkıldıktan sonra gasbedildi. Polis, olayın ardından kaçan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, dün Fatih Sultan Mehmet Caddesi\'ndeki boş arazide meydana geldi. İstanbul Bayrampaşa\'dan arkadaşıyla birlikte Darıca\'ya gelen G.M., iddiaya göre, daha önce satın almak için anlaştıkları otomobilin sözde sahipleriyle buluştu. G.M. ve arkadaşı, satın alacakları otomobilin parası olan 115 bin TL\'yi araçlarında bırakarak, pazarlığa başladı. Bu sırada yanlarına polis yelekli 2 kişi gelerek, kimlik kontrolü yaptı. Bir süre sonra başlayan tartışmanın ardından sahte polisler, G.M. ve arkadaşını yüzüne göz yaşartıcı sprey sıkarak, etkisiz hale getirdi. Araçta bulunan 115 bin TL\'yi alan kişiler, olay yerinden kaçtı.

Yakındaki özel hastaneye giden G.M. ve arkadaşı, tedaviye alındı. G.M.\'nin ifadesinden yola çıkan polis, güvenlik kameralarının kayıtlarından, kaçan kişilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polisin operasyonu ile otomobil, Körfez ilçesinde durdurulurken, 3 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, polis yelekleri ile birlikte 115 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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