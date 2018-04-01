T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı

01 Nisan 2018 14:46

Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Afyonkarahisar- Isparta yolunun 127\'nci kilometresindeki Dinar\'a bağlı Yeşilçatkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Ürkmez\'in kullandığı 32 IK 106 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Ürkmez ile araçtaki Ömer Ünal yaşamını yitirdi. Ürkmez ve Ünal\'ın cenazeleri, morga götürüldü. Aynı araçtaki Hakan Ceylan, Osman Kayış ve Eyüp Kulan ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Dinar ve Isparta\'daki hastanelere kaldırıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞ Tahsin BAYTARAFYONKARAHİSAR DHAAFYONKARAHİSAR DinarKazadaKazaAfyonkarahisar IspartaDinarYeşilçatkuyuAliIKHurdayaAynıHakan Ceylan Osman KayışEyüp KulanYaralılarIsparta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24