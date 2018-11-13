Otomobil şarampole yuvarlandı; 17 yaşındaki sürücü öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde kullandığı otomobille 10 metrelik şarampole yuvarlanan Serkan Kayır (17), yaşamını yitirdi.

İş makinesi yağcısı olarak çalışan Serkan Kayır, dün saat 23.00 sıralarında kullandığı 35 U 3109 plakalı otomobille, kırsal Uzunpınar Mahallesi\'nden Gözler Mahallesi yönüne gitmek üzere yola çıktı. Kayır, Uzunpınar Mahallesi yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi sürücü Serkan Kayır\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kayır\'ın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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