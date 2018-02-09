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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı

09 Şubat 2018 01:11

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Elmalı’ya bağlı Göğübeli mevkiinde meydana geldi. Muhammet Durmuş’un kullandığı 07 PC 016 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Gamze Durmuş yaşamını yitirirken, sürücü Muhammet Durmuş ile Bilal Efe Durmuş, Güllü Durmuş, Berkay Öztürk, Durkadın Öztürk, Ahmet Öztürk ve Nuriye Kantarcı yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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