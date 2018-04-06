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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı

06 Nisan 2018 20:11

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişiden 1\'i hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza bugün saat 11.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir karayolu Ayvacık Barajı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Çanakkale yönüne giden Hikmet Karaman (72) yönetimindeki 10 HK 308 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücünün eşi Ayşe Karaman\'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü Hikmet Karaman ile Hasan Sinan Sezek ise Ayvacık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Ayşe Karaman\'ın cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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