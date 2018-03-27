Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, 28 yaşındaki Burak Kahveci yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Burak Kahveci hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Toparlar Mahallesi Kazancı Mevkii\'nde meydana geldi. Muğla\'dan Fethiye\'ye giden Burak Kahveci idaresindeki 48 FZ 912 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kahveci\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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