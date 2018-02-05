Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Murat Küçük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Murat Küçük kazadan yara almadan kurtulurken, 112 Acil ekipleri yaralanan Ayşe Küçük, Çiğdem Kara, 8 yaşındaki Umut Kara ve 1 yaşındaki Hayrullah Can Kara\'ya ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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