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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YANAĞINDA KURŞUN YARASI TESPİT EDİLDİ Hastanede yapılan incelemede kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Savaş Topal'ın yanağında kurşun yarası tespit edilirden, otomobilde yapılan aramada da tabancaya ait bir adet boş kovan bulundu

14 Kasım 2017 04:40

YANAĞINDA KURŞUN YARASI TESPİT EDİLDİ
Hastanede yapılan incelemede kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Savaş Topal\'ın yanağında kurşun yarası tespit edilirden, otomobilde yapılan aramada da tabancaya ait bir adet boş kovan bulundu. Kaza öncesi, Savaş Topal ve otomobildeki arkadaşlarının merkez Çukurova İlçesi Adnan Mederes Bulvarı üzerinde başka bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü. Olayın kazayla ilgili bağlantısını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmaya devam ediyor. 


 

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