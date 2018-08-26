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Otomobil şarampole devrildi, 6 Suriyeli yaralandı

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden Suriyeli 6 kişi yaralandı

26 Ağustos 2018 01:10

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden Suriyeli 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20\'nci kilometresi Çakmak yol ayrımında meydana geldi. Bayram ziyareti için gittikleri Suriye\'den dönüş yapan ve Hatay\'daki kaldıkları  kampa gitmek için yola çıkan Suriye uyruklu Muhammet Abdullah yönetimindeki 27 MA 3169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammet Abdullah ile birlikte eşi Esma, çocukları Rana, Ayşe, Celil ve Emir Abdullah yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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