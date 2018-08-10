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Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

10 Ağustos 2018 13:05

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sultandağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar\'dan Konya yönüne giden Ahmet Yaman (59) yönetimindeki 16 LFH 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Zülfiye Yaman ile Meryem Bektaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ahmet Yaman, Ceylin Bektaş ve Ramazan Yaman yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Konya\'nın Akşehir ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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