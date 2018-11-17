Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da kontrolden çıkarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Mehmet Tekinalp\'ın kullandığı 02 BA 101 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Tekinalp ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mehmet Tekinalp, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

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