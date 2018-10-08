Otomobil şarampol devrildi: 2 çocuk öldü, 3 yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Bozkurt ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Ali Kurt Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar Karayolu\'nda meydana geldi. Çardak\'tan Bozkurt yönüne giden Musa Günenç (43) yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve çiftin çocukları 4 yaşındaki Berat ile ikizi Berke Günenç ve ağabeyleri 9 yaşındaki İsmet Günenç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çardak Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan İsmet Günenç ile kardeşi Berat Günenç yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan Hafize ve Musa Günenç çifti ile çocukları Berke Günenç\'in tedavisi devam ediyor.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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