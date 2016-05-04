Otomobil reklamında değiştirilen Nâzım Hikmet dizesine tepki geldi, "Dizel günler göreceğiz" sözü kaldırıldı

Opel ‘Dizel günler göreceğiz’ sloganlı reklamını sosyalist şair Nâzım Hikmet’in dizesini değiştirdiği tepkisi üzerine kaldırdı.

Nâzım Hikmet’in “Nikbinlik” şiirindeki “Güzel günler göreceğiz” dizesini “Dizel günler göreceğiz” şeklinde değiştirilerek kullanıldığı Opel reklamı önceki gün Doğan Medya Grubu’na ait Hürriyet, Posta ve Fotomaç gazetelerinde yayımlandı. Reklama sosyal medyadan tepki geldi. Opel’in resmi Twitter ve Facebook hesapları üzerinden de yayımlanan reklamla ilgili Twitter üzerinden #OpelOReklamKalkacak etiketiyle bir başlık açıldı.

Açılan başlıkta yer alan bazı tepkiler şöyle: “Nâzım Hikmet’in şiirini reklam kampanyasına alet etmek en basit tabirle etik değildir. Şiirin tamamını yazalım mı? Kayışa kaptırdığımız kolumuzu, kırılan kemiği, işten eve sapsarı iskelet gelen çocuklarımızı, Nâzım Hikmet emekçilerindir. Bankalarınız ve dev şirketleriniz umudun tertemiz şairinden ellerini çekecek., #Opeloreklamkalkacak Nâzım’ın dizeleri sermayenin küstahlığına boyun eğmez! O reklamı kaldırın, özür dileyin!”

Komünist Parti açıklamasında “Uyarıyoruz. O reklamlar derhal kaldırılacak. Şairden, varlığını, emeğini, aklını ve yaşamını adadığı işçi sınıfından ve dünya halklarından, tüm varlığı ile parçası olduğu komünist hareketten özür dilenecek” denildi.

Komünist Parti kızgın

Açıklamada, Nâzım Hikmet’in şiirlerinin, Türkiye’nin ve dünyanın emekçilerine ait olduğu, bunun dışında hiçbir miras hakkının tanınamayacağı belirtilerek, “Şimdi, bir emperyalist sermaye grubu, şairin belki de en çok bilinen ve şüphesiz en umutlu, en güzel dizesini reklam malzemesi haline getiriyor. ‘Dizel günler göreceğiz’ pisliğini ortaya saçan herkese gününü göstermek ülkemizin işçi sınıfı partisi olarak boynumuzun borcudur” denildi. Bununla yetinmenin doğru olmayacağını da dile getiren Komünist Parti, “Nâzım’ın eserlerini bir mülkiyet hukuku konusu yapan zihniyetle bir kez daha hesaplaşılmalıdır. Şairlerin, yazarların eserleri yağmalanırken telif hukuku sorununu, yazın emeğinin karşılığını alabilmesi sorununu, Nâzım’ın mirasyedilerinin mülkiyet sorunu ile karıştıranlar tekrar sorguya alınmalıdır” sözlerini kaydetti.