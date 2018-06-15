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Otomobil, polis kontrol noktasındaki bariyere çarptı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin, polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarpması sonucu, biri polis, 2 kişi yaralandı

15 Haziran 2018 11:01

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin, polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarpması sonucu, biri polis, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. Demet Kahvecioğlu yönetimindeki 01 DLZ 81 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp sağa devrildi, kontrol noktasında nöbet tutan polisleri koruyan beton bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kahvecioğlu yara almazken, yanındaki Aytek Özdemir (35) ile bir polis hafif şekilde yaralandı. Trafik polislerin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Kahvecioğlu\'nun 2,45 promil alkollü olduğu belirlenirken, otomobil içindeki bira kutularının olduğu görüldü. Yüzünden yaralanan Özdemir\'e, çağrılan ambulansta ayakta müdahale edildi, dizinden hafif yaralanan polis memuru ise kontrol amaçlı Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
Kahvecioğlu\'nu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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