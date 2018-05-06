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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı

06 Mayıs 2018 14:39

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR\'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde, D- 100 yolu Kartepe Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Orhan Bulut (21) yönetimindeki 41 AAB 810 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 43 DN 622 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada sürücü Bulut, otomobilde sıkışırken, arkadaşı Çağatay Bulan ise araçtan yaralı olarak çıktı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulan\'a ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan Bulut\'un çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edilen Orhan Bulut, yaşamını yitirdi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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