T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki TIR'a çarptı

13 Kasım 2017 02:52

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki TIR\'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Enes Durmaz yaşamını yitirirken, arkadaşı yaralandı.
Kaza saat 21.30 sıralarında, D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde meydana geldi. Enes Durmaz idaresindeki 54 EN 936 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girerek park halindeki 59 KS 453 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, parçalanan otomobil sürücü Enes Durmaz öldü, arkadaşı Muhammet Emin Topçu ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Topçu kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Ölen gencin cenazesi araçtan çıkarılırken, kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Enes Durmaz\'ın cansız bedeni otopsi için savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHAADAPAZARITIRKazadaEnes DurmazKazaD100 Karayolu PekşenlerENKSMuhammet Emin TopçuTopçuSakarya EğitimAraştırma HastanesiAraştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi MerkeziPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24