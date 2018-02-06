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Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak park halindeki minibüslere çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cevdet Ardıç (26) ile yanındaki arkadaşı Onur Aras Taşatan (28), gözyaşları içinde Bergama ilçesinde toprağa

06 Şubat 2018 22:32

TOPRAĞA VERİLDİLER
İzmir\'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak park halindeki minibüslere çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cevdet Ardıç (26) ile yanındaki arkadaşı Onur Aras Taşatan (28), gözyaşları içinde Bergama ilçesinde toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren 2 arkadaştan Cevdet Ardıç\'ın İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Bergama\'daki baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Ardınç\'ın cenazesi ikindide Kurşunlu Camisi\'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazın ardından Ardıç\'ın cenazesi Koyuneli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
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Kazada yaşamını yitiren Onur Aras Taşatan\'ın cenazesi de Bergama\'nın Zeytindağ Mahallesi\'ne getirildi. Burada ikindide Kebir Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. 2005-2007 yılları arasında ağabeyi Mustafa Taşatan\'ın kalecisi olduğu, Amatör Küme\'de mücadele eden Poyracıkspor\'da futbol oynayan, daha sonra 2 yıl boyunca voleybol, 1 yıl da yüzme antrenörlüğü yapan ve son olarak ise bir kafeteryada garson olarak çalıştığı öğrenilen Taşatan\'ın cenaze törenine, Bergama Belediyesi\'nin MHP\'li meclis üyesi Mahmut Sağlık\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Ardıç\'ın Zeytindağ Mezarlığı\'na götürülen cenazesi toprağa verildi.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)

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