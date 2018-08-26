Otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, sürücüsünün aşırı hızı nedeniyle kontrolden çıkıp, park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis, kaza sonrası yaralıları bırakıp, olay yerinden ayrıldığı öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Orhan Dengiz Bulvarı Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Bulvardan Dörtyol yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 P 8451 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, park halindeki 81 AL 079 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Otomobilde sıkışan Abdulkadir Özker (26), itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan Özker ile aynı otomobildeki Ayfer Yılmaz (25) ve Sevda Aktürk (28) sağlık görevlilerince ambulanslarla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Abdulkadir Özker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, kazanın ardından yaralıları bırakıp, olay yerinden ayrıldığı ileri sürülen otomobil sürücüsünün kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.



FOTOĞRAFLI