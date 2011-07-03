Otomobil panzerle çarpıştı: 3 ölü!

T24 - Siirt’te pikniğe giden kuzenlerin içerisinde bulunduğu bir otomobilin polis panzeriyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kardeş öldü, 5 kuzen yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesine pikniğe giden Kaya ailesine mensup 8 kuzenin içerisinde bulunduğu Faruk Kaya (19) yönetimindeki 56 AC 235 plakalı otomobil, kent çıkışındaki Sanayi Sitesi kavşağında Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne ait panzer ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan kardeşler Sinan Kaya (16), Veysel Kaya (8) olay yerinde, Pınar Kaya (7) ise kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



Yaralılar sürücü Faruk Kaya, Ahmet Kaya, Beyzanur Kaya, Dilaver Kaya ve Mehmet Hakkı Kaya Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.