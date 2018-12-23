T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil, otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

23 Aralık 2018 23:29

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. 
Kaza,  bugün saat 17.00\'de sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Hasan Kocatürk (50) yönetimindeki 68 EF 169 plakalı otomobil, kavşakta Nazmi Çelik\'in (37) kullandığı 33 SV 894 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, kaldırıma çarpıp yaklaşık 80 metre uzaklıkta durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Kocatürk ve yanında bulunan Fadimana Kocatürk (52) ve Fatma Ceylan (73) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ceylan\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otobüsün ön iki lastiğinin patlaması sonucu bir süre yolun kenarında bekleyen yolcular, yakındaki dinlenme tesislerini götürüldü. Lastikler tamir edildikten sonra yollarına devam edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan ALTUNTAŞAKSARAY DHA AKSARAYAksaray AdanaOrganize SanayiKocatürkEFSVKontroldenKazadaFadimana KocatürkFatma CeylanYaralılarAksaray EğitimAraştırma HastanesiTedaviCeylanLastiklerKaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24