Otomobil, oto galeriye daldı; 2 yaralı

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto galeriye daldı. Kazada, 2 kişi yaralandı, 8 araç hasar gördü.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Burak Artuç yönetimindeki 41 PG 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak yol kenarındaki 2 otomobile çarptı. Ardından otomobil galerisine dalan otomobil, buradaki 5 araca çarparak durabildi.

Biri kazaya neden olan, 8 otomobilin hasar gördüğü kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Artuç çifti tedaviye alındı.

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