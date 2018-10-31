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Otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Hatice Y

31 Ekim 2018 01:58

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Hatice Y. (22) yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Adem K. yönetimindeki 34 RB 2247 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Hatice Y.\'nin (22) kullandığı 32 AAF 58 plakalı motosiklete çarptı. Yere düşen Hatice Y., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Hatice Y.\'ye müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Hatice Y., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hatice Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Adem K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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