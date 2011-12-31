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Yaşam

Otomobil metrobüse çarptı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, metrobüs ile çarpıştı.

31 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, metrobüs ile çarpıştı. Kazada metrobüste bulunan bazı yolcular yaralandı.
 
 
Küçükçekmece ilçesi E-5 karayolunda aşırı süratli gittiği belirtilen bir otomobil, başka bir araça çarptı.


Çarpmanın etkisiyle metrobüs yoluna giren otomobil, karşı yönden gelen metrobüse çarptı.


Kazada metrobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Çalışmaların ardından trafik normale döndü.

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