Otomobil metro durağına girdi

T24 - Mavi Bulvar’dan Mücahitler Caddesi’ne giden, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Özder’in (37) kullandığı özel otomobil, Fatih Metro İstasyonu yaya altgeçidinin girişindeki merdivenlere uçtu.



Özder ile yanında bulunan Bağlar Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Emre Gildir (27) yaralandı. Özder Çukurova Devlet Hastanesi’ne, Gildir ise Adana Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Özder hastaneye ulaştırılamadan, Gildir ise doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hastaneye kan vermek için akın eden yakınları ve meslektaşları, Gildir’in de kurtarılamadığını öğrenince yıkıldı.







Metro istasyonuna uçan otomobil çekici ile kaldırılırken, çevre sakinleri kaza yerinde metronun herhangi bir uyarı levhası bulunmadığını söyleyerek tepki gösterdi.







Son vedada büyük acı



İki polis törenle son yolculuklarına uğurlandı. Özder’in Sema Nur (12) ve Alper (5) adında 2 çocuğu olduğu, eşi Hilal Özder’in Kastamonu’da vekil öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Törende oğlunun tabutuna sarılmak isteyen Dudu Özder, “Aileni bırakıp nasıl gidiyorsun?” diyerek gözyaşı döktü. Kardeşi Eray Özder de ağabeyinin fotoğrafına sarılıp ağladı. Bekâr polis Gildir’in yakınları da törende büyük bir acı yaşadı. Özder Kozan’da, Gildir ise Karaisalı’da toprağa verildi.