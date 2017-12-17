T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil menfeze devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkıp menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17 Aralık 2017 19:14

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkıp menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Akçakale-Şanlıurfa Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Halil Tumbul yönetimindeki 63 AP 012 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp menfeze devrildi. Kazada otomobilde sıkışan 45 yaşındaki Emine Uslu, kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil Tumbul ile araçta bulunan Havva Tumbul ve Gamze Tumbul yaralandı. Kazada ölen Emine Uslu\'nun cesedi otopsi için morga konulurken, yaralılar da sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hadi KURTAKÇAKALEŞanlıurfaDHAAkçakaleKazaAkçakaleŞanlıurfa KarayoluHalil TumbulAPKazadaEmine UsluHavva TumbulGamze TumbulAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24