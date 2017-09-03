Otomobil menfeze çarpıp takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilin sulama kanalının menfezine çarparak takla atması sonucu anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Hacıpazar Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan Niksar’a bayram tatili için giden 33 yaşındaki Dursun Deveci yönetimindeki 07 AAL 53 plakalı otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kanalının menfezine çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 28 yaşındaki anne Semra Deveci’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Sürücü Dursun Deveci ile birlikte kazada yaralanan 2 yaşındaki Eylül Deveci, 7 yaşındaki Mehmet Salih Deveci, 10 yaşındaki Ahmet Berat Deveci ve 23 yaşındaki Zehra Deveci olay yerine gelen Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Salih Deveci de hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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