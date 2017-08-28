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Otomobil markete daldı: 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’da kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra marketin camını kırıp içeri girdi

28 Ağustos 2017 20:35

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’da kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra marketin camını kırıp içeri girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza dün gece saat 22.30 sıralarında Çorum Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Fevzi Çakmak Caddesi’nde seyir halindeki 16 CFU 37 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce başka bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki bir marketin camını kırıp içeri girdi. Kazada markette bulunan bir müşteri ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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