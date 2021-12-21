Otomobil markaları dövizle beraber indirime girdi; Citroen, Opel ve Peugeot fiyat güncelliyor

Kurdaki gerilemenin ardından otomotiv şirketleri hızlı bir şekilde fiyat güncellemeye gitti. Citroen ile başlayan indirim kararını, Opel ve Peugeot takip ederken diğer markalar da birer birer indirim haberi veriyor.

Hürriyet'in haberine göre bazı markalar fiyat listelerini aynen tutarken Renault, Dacia BMW, Nissan gibi markalar fiyat listelerini güncelleyerek web sitelerine yükleme aşamasına geçti.

"Yüzde 5-10 daha ucuza alınabilecek"

Uzmanlar ise sıfır otomobil bulmanın zor olduğunu, bulunması halinde ise yüzde 5-10 arasında daha ucuza alınabileceğini belirtti. Sıfır araç bulmak zor olduğu için ikinci el araç fiyatları uçmuş durumda ve markalar şu anda taktiksel indirimler yapıyor. Yine uzmanların tahminlerine göre değerlendirildiğinde 2022 model araçlara yönelik belirsizlikler devam ediyor. İkinci elde ise fiyatlar yükseldi ama satış yok.