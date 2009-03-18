Otomobil lastiği yeniden yorumlandı - FOTOGALERİ

Lastik üreticileri araçların performansları ve mevsim şartlarına göre farklı kategorilerde lastik üretirken, uzun ömür ve patlamaya karşı da yeni çözümler geliştiriyorlar. Patladıktan sonra yol alabilen lastikler bundan birkaç yıl öncesine kadar geliştirme aşamasındayken, şimdi pek çok otomobilde bu donanımı standart olarak görmek mümkün.Yine son yılların merakla beklenen teknolojilerinden biri olan havasız lastikler de yakın gelecekte kullanıma sunulacak. Michelin'in Tweel ve Airless ismini verdiği ve 4 senedir test aşamasında olan lastiklerin birkaç yıl içinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Aslında Michelin'in geliştirdiği şey lastikten çok yeni bir jant tasarımını andırıyor. Çünkü havasız lastik adı verilen bu sistem, ince fakat kuvvetli tellerin biraraya gelmesinden oluşan bir jant. Jantın etrafını ise yolla temas eden lastik kısmı kaplıyor. Bu noktada yeni jant tasarımlarının önem kazandığı düşünen bir tasarımcı, yeni geliştirdiği bir sistemle otomobillerin manevra özelliklerini bildiğimizden çok farklı bir noktaya taşımayı planlıyor.Havasız lastikler geliştirme sürecini tamamlamak için uğraşırken, bazı tasarımcılar da yol tutuşu artırmak amaçlı yeni jant ve lastik tasarımları üzerinde çalışıyor. Onlardan biri olan Charles Pyott, "Otomobiller virajlarda daha yüksek hızda nasıl hareket edebilirler?" sorusuna yanıt aramış. Tamamen kendi geliştirdiği ve DAWS adını verdiği sistemin teorik açıdan önünde herhangi bir engel bulunmuyor ancak pratikte neler olabileceği şimdilik soru işareti.Motosikletlerin , kubbe gibi lastiklere sahip olması sayesinde virajlarda yatarak hızlarından birşey kaybetmeden manevra yapabildiğini bunun da otomobillere uyarlanabileceğim düşünen Pyott, 8 parçalı bir jant tasarlamış. Direksiyon milini bir bilgisayara bağlayarak, 8 parçalı jantın aracın dönebilmesi için doğru kamber açısını yakalamak üzere parçalara ayrılmasını sağlayan tasarımcı, aracın bu sayede daha seri manevra kabiliyetine kavuşacağını düşünüyor. Bilgisayar ortamında yapılan testlerde başarılı sonuçlara ulaşılsa da, konseptin pratikte başarılı olup olmayacağı merak konusu.(Hürriyet Otoyaşam)