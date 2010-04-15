Otomobil köprüden uçtu: 3 ölü

T24 - Manisa'nın Soma İlçesi'nde kontrolden çıkıp yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprüden demiryonuna uçan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.



Kaza, dün akşam geç saatlerde Yüzce Köprüsü'nde meydana geldi. Soma'dan Yırça Köyü'ne giden 37 yaşındaki Çetin Ası yönetimindeki otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprüden demiryoluna uçtu. Kazada, 34 yaşındaki Emin Yoncu ve 21 yaşındaki Serpil Uludağ olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Çetin Ası ile 27 yaşındaki Özge Yılmaz ise yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Soma Beşyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özge Yılmaz da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Sürücü Çetin Ası'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Emin Yoncu ve Serpil Uludağ'ın cesetleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.





