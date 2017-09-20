Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA\'da kontrolden çıkan otomobil önündeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, araç hurda yığınına döndü.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Uluyayla Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Muhammet Aytaş yönetimindeki 34 JH 0528 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp önündeki Mustafa Yılmaz\'ın kullandığı 42 PE 612 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Aytaş yönetimindeki otomobil, bariyerleri aşıp yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Otomobilin düştüğü caddede o anda başka aracın geçmemesi muhtemel büyük bir faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan Muhammet Aytaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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