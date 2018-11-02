Otomobil köprüden çaya düştü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, köprü bariyerini aşan otomobil, kurumuş çay yatağına düştü. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Turgutlu- Manisa eski karayolunda meydana geldi. Turgutlu\'dan Manisa yönüne giden Yakup Oral, iddiaya göre, arkasında hızla gelen bir araca yol vermek isterken, kullandığı 45 ZB 1743 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, 5 metreden yol kenarındaki suyu kurumuş Irlamaz Çayı\'na düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Yakup Oral, ters dönen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada yaralanmayan Oral, önlem amaçlı sağlık kontrolü için ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı yerde 25 Eylül\'de Mahsum Karataş\'ın kullandığı 45 Z 5005 plakalı otomobil de kontrolü kaybederek Irlamaz Çayı\'na uçmuş, sürücü kazada hafif yaralanmıştı.



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