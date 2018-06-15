Otomobil köprü bariyerlerine saplandı: 4 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprü bariyerlerine çarpan otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Sivas karayolu 20\'nci kilometresindeki Tüneller mevkiinde meydana geldi. Kayseri\'den Erzincan’a yakınlarına bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu Yıldırım Saygıner yönetimindeki 38 GG 944 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Kazada, bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü Saygıner ve isimleri öğrenilemeyen 3 yakını yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekici yardımı ile kurtarılarak otomobile çekildi.



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