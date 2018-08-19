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Otomobil köprü ayağına çarptı: 5 yaralı

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

19 Ağustos 2018 15:56

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Recai Avcı yönetimindeki 34 HPP 26 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprünün yol kenarındaki beton ayağına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Recai Avcı ile araçta bulunan Mustafa Güngör, Melek Güngör, Remzi Güngör ve Semihcan Güngör yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

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