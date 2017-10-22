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Otomobil kavşakta kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar İlçesinde, otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

22 Ekim 2017 20:30

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar İlçesinde, otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gelenbe-Akhisar kara yolunun 15. kilometresindeki Selçikli Mahallesi Kavşağı\'nda, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gelenbe\'den Akhisar yönüne giden Emrecan Uylaş\'ın kullandığı 45 F 3634 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen S.A. yönetimindeki 45 VZ 190 plakalı zeytin yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Uylaş, yanındaki Şehabettin Aytanç ve araçta sıkışan Raif Gürol ile kamyonetin şoförü S.A., yaralandı. Yaralılardan 20 yaşındaki Gürol, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Uylaş\'ın İzmir\'e sevk edileceği belirtildi. Kamyonetin şoförü S.A., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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