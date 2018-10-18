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Otomobil, karşı şeride geçip takla attı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

18 Ekim 2018 21:05

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında D-755 Karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Osman C.(37) yönetimindeki, 78 BP 730 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, takla atarak ağaçlık alana yuvarlandı. Kazada yaralanan Osman C., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman C.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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