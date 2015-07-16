Otomobil Karasu Nehri'ne uçtu: 6 kişi yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Çan ilçesinden tatillerini geçirmek için memleketleri Erzurum'a gelen Açabay ailesinin içinde bulunduğu otomobil gece meydana gelen kazada Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada, nehirde ters dönen otomobildeki Muammer Açabay (40), eşi Mihriban Açabay (35), babası Kadir Açabay (70) ile çocukları Gökçe Kağan Açabay (11), Murat Ülkühan Açabay (6) ile yeğenleri Yunus Emre Çeçen (11) boğuldu.

DHA'da yer alan habere göre, kaza dün gece merkez Aziziye ilçesinin Beypınar köyü yakınlarındaki köprü girişinde meydana geldi. Çan İlçesi'nde memur olan Muammer Açabay, 10 gün önce yıllık iznini geçirmek için Aziziye İlçesi'ne bağlı Ocak Mahallesi'ne geldi. Dün akşam Erzurum'a gitmek için yola çıkan Muammer Açabay'ın kullandığı 17 HY 442 plakalı otomobil, köyün çıkışında bulunan köprüye girmeden Fırat'ın kolu Karasu Nehri'ne uçtu.

Bu sabah nehirde otomobili görenlerin yaptığı ihbar üzerine, Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ne bağlı iki ekip olay yerine gitti. Karasu Nehri'nde ters dönen otomobilin kapıları kesilerek içindeki 6 kişinin cesedi çıkarıldı.

Cesetler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.