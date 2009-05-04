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Yaşam

Otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

04 Mayıs 2009 05:49



Adana'da, aniden yola çıkan otomobil, seyir halindeki kamyonete çarptı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ova Mahallesi 44002 Sokak üzerinde meydana geldi. 27 yaşındaki Şefik Ergin yönetimindeki 01 RH 269 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken, 26 yaşındaki Cafer Toprak yönetimindeki 01 UE 202 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki 92 numaralı evin bahçe duvarına, kamyonet ise diğer taraftaki kahvehanenin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından alev alan otomobildeki Şefik Ergin ve beraberindeki 24 yaşındaki Menekşe Ergin ile kamyonet sürücüsü Cafer Toprak ve yanında bulunan 28 yaşındaki İbrahim Işık yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adana Numune ile ve Çukurova Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde çıkan yangın ise çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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