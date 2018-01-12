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Otomobil, kamyona çarptı: 2 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Halil Kirazdalı (21) ve yanında oturan arkadaşı Pelin Beydekin (21) ağır yaralandı

12 Ocak 2018 20:37

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Halil Kirazdalı (21) ve yanında oturan arkadaşı Pelin Beydekin (21) ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Ankara- İzmir Karayolu Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula\'dan Salihli yönüne giden Halil Kirazdalı yönetimindeki 45 RA 8913 plakalı otomobil, önünde giden Ramazan Dam (48) yönetimindeki 21 AV 544 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Halil Kirazdalı ve ön koltukta oturan arkadaşı Pelin Beydekin araçta sıkışarak yaralandı. Kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, yaralılıları sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldıran yaralılar, tedaviye alındı. İki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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