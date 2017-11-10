Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Nurhak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurhak-Elbistan karayolunun Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Karakaş yönetimindeki 46 E 5427 plakalı otomobil, kontrolden çıkararak karşı şeritte park halinde olan 46 E 1702 plakalı kamyona çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hatice Altun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Karakaş ile Yunus Kökçek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla götürüldükleri Elbistan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Altun\'un cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

