T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10 Kasım 2017 16:03

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Nurhak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nurhak-Elbistan karayolunun Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Karakaş yönetimindeki 46 E 5427 plakalı otomobil, kontrolden çıkararak karşı şeritte park halinde olan 46 E 1702 plakalı kamyona çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hatice Altun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Karakaş ile Yunus Kökçek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla götürüldükleri Elbistan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Altun\'un cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇNURHAK Kahramanmaraş DHAKAHRAMANMARAŞ NurhakKazaNurhakElbistanBarış MahallesiMehmet Karakaş yönetimindekiKazadaHatice AltunKarakaşYunus KökçekYaralılarElbistan Devlet HastanesiAltun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24