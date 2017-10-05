Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Pozantı otoyolu Gülek Tüneli Mevki\'inde meydana geldi. Hüseyin Akyürek yönetimindeki 31 KFY 09 plakalı otomobilin kontrolünü yitirince, aynı yönde giden Ağgül Şahin yönetimindeki 31 K 1755 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 51 yaşındaki Mehmet Murtaza Öztürk öldü, sürücü Hüseyin Akyürek ile beraberindeki Mehmet Lami Ötkün yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.