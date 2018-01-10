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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Suat Kılıç, yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

10 Ocak 2018 18:27

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Suat Kılıç, yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan kamyon şoförü ise tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Denizli-Ankara Karayolu, Akkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suat Kılıç\'ın kullandığı 48 R 4433 plakalı otomobil, aynı yönde giden Altan Arslan yönetimindeki 03 LF 5828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Kılıç ile kamyon şoförü Arslan yaralandı. Kılıç, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Arslan\'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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