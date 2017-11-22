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Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

VEHBİ SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Aşkın Dilek, kaza yerinde öldü

22 Kasım 2017 13:17

VEHBİ SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Aşkın Dilek, kaza yerinde öldü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Selimiye Mahallesi Dutlukuyu Virajı\'nda meydana geldi. Buldan\'dan Sarıgöl yönüne gelen Aşkın Dilek yönetimindeki 45 UA 2625 plakalı otomobil, Emin Dağlı yönetimindeki 20 VA 291 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Dilek, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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