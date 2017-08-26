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Otomobil kafeye girdi: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, önüne çıkan TIR'a çarpmamak için sürücüsünün aniden direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kafeye giren otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i müşteri 3 kişi de yaralandı

26 Ağustos 2017 21:20

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, önüne çıkan TIR\'a çarpmamak için sürücüsünün aniden direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kafeye giren otomobildeki 1 kişi öldü, 1\'i müşteri 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Vali Lütfullah Bilgin Bulvarı’nda meydana geldi. Fevzi S., yönetimindeki 27 AE 299 plakalı otomobili ile harekat halindeyken aniden yola çıktığı belirtilen İbrahim A. yönetimindeki 33 DBO 90 plakalı TIR\'a çarpmamak direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kafeye çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Doğan öldü, sürücü Fevzi S. ile otomobilde bulunan Nejdet Dağlı ve kafe müşterilerinden Cuma Zeynep yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada ölen Mehmet Doğan\'ın cesedi ise, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp otopsi için morga konuldu.

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