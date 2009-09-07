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Yaşam

Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü

07 Eylül 2009 19:31

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'ne bağlı Mekece Köyü'nde özel otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Kaza saat 05.00 sıralarında Pamukova İlçesi Mekece Köyü yakınlarında meydana geldi. 22 yaşındaki Murat Yavuz yönetimindeki 11 SD 316 plakalı otomobil, Bilecik'ten Adapazarı yönüne giderken dikkatsizlik sonucu direksiyon kontrolünü yitirerek yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yolun 6.5 metre aşağısında bulunan toprak zemine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Murat Yavuz ile aynı araçta bulunan 24 yaşındaki Ahmet İpbulan öldü

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